Illumi en été: la magie des lumières

L’équipe d’illumi en été accueille les curieux jusqu’au 7 août prochain à Laval.

Toutes les sections habituelles peuvent de nouveau être admirées, comme celles des dragons, des animaux domestiques, la mer animée et l’Arbre de lumières, pour ne nommer que ces quelques propositions.

Pour marquer la saison chaude, illumi y va de divers ajouts, histoire de permettre aux gens de profiter du beau temps et d’admirer toutes les animations et lumières. On donne un accès gratuit à l’observatoire illumi, qui permet justement de ne rien manquer de l’ensemble des installations, situées en bordure de l’autoroute 15. Il y a aussi un spectacle de lumières tous les quarts d’heure.

Plusieurs nouvelles terrasses extérieures ont par ailleurs été aménagées. L’équipe de Cavalia a aussi ajouté des touches estivales à la Féerie de lumières.

On a changé la musique tout au long des parcours. On a même le goût de se déhancher sous le fameux Arbre de lumières et des soirées thématiques sont organisées pour faire plaisir à tous, incluant des rendez-vous canins.

Un peu partout sur le site, des bars proposent des cocktails festifs.

Lors de la visite de l’Agence QMI, il y avait plusieurs enfants et adultes émerveillés par toute la lumière et les couleurs.

Soulignons que des prix d’entrée en ligne sont moins coûteux. Ils sont de 5 $ (2-4 ans), 10 $ (5-10 ans), 15 $ (11-20 ans) et de 20 $ (21 ans et plus). On peut aussi circuler en voiture.

Plus d’information est disponible ici [https://laval.illumi.com/].