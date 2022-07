Inconduites sexuelles : Philippe Bond clame son innocence

Alors qu’il participait à l’enregistrement d’un balado en direct en marge du Festival d’humour émergent en Abitibi-Témiscamingue, l’humoriste Thomas Levac a déclaré plusieurs fois sur scène que Philippe Bond était « un violeur ». L’extrait de la diffusion en direct qui devait être réservée aux détenteurs de billets s’est retrouvée sur la chaîne YouTube de QC scoop, forçant le principal intéressé à clamer son innocence sur les réseaux sociaux.

« Philippe Bond, c’est un violeur », peut-on entendre dire l’humoriste Thomas Levac sur l’extrait vidéo devenu viral. « Il invite des femmes dans son char et il ne les laisse pas sortir. Oubliez jamais ça! Il fait juste poursuivre des femmes, jamais des hommes. »

L’artiste qui semble en colère poursuit en traitant les autres participants au balado de « lâches qui seraient au courant de cette histoire de viol.

« Moi je m’en fous, cet homme-là ne m’impressionne pas, ajoute-t-il devant la foule émettant quelques rires nerveux. Fuck Philippe Bond! Souvent dans les médias ils se demandent c’est qui l’humoriste que tout le monde parle qui n’est pas sorti... C’est Philippe Bond! »

Philippe Bond a vivement réagi sur sa page Facebook professionnelle, affirmant n’avoir jamais été un agresseur et « n’avoir d’autre choix que d’entamer des procédures légales » contre cet humoriste faisant circuler ce qu’il qualifie de fausseté à son sujet.

« Aujourd’hui je me lève et je crie haut et fort mon innocence, écrit-il. Toutes les relations que j’ai eues ont été consentantes, JAMAIS je n’ai été un agresseur, JAMAIS je ne le serai et je n’accepterai JAMAIS d’en être accusé sans me défendre. »

Il affirme être au fait que circulent depuis des années de nombreux témoignages racontant des histoires terribles.

« Aucune victime ne mérite ce qu’elle a vécu et malheureusement il y a beaucoup d’autres histoires graves qui demeurent dans l’ombre », poursuit-il dans sa publication qui, au moment d’écrire ces lignes, avait accumulé 5 200 j’aime et 682 commentaires majoritairement positifs à son endroit.

Rappelons que Philippe Bond a plaidé coupable pour conduite avec facultés affaiblies en mai dernier. L’humoriste avait reconnu avoir pris le volant à la sortie d’un bar de Rivière-du-Loup en mars avec un taux d’alcool plus élevé que la limite permise, héritant ainsi d’un casier judiciaire, d’une amende de 1 000$ et d’une interdiction de conduite pour une période d’un an.

Réactions du Festival

Contactée par Le Journal, la direction du Festival d’humour émergent en Abitibi-Témiscamingue s’est distanciée des propos de Thomas Levac.

« Le Festival d’humour émergent se dissocie de toutes allégations faites par des humoristes dans le cadre de l’événement, à l’égard de qui que ce soit, a expliqué Camille Dallaire, présidente du Festival d'humour émergent. Faisant confiance à nos artistes et leurs équipes de gérance, nous n’effectuons aucune forme de contrôle sur leurs propos lors de leurs prestations. »

La présidente du Festival insiste sur le fait que cette diffusion en direct était privée, donc réservée aux détenteurs de billets achetés pour ladite diffusion. Son équipe s’explique donc mal que l’extrait se soit retrouvé sur YouTube et précise que jamais elles n’ont été contactées par le propriétaire de la chaîne YouTube ayant mis la vidéo en ligne pour avoir la permission de l’utiliser.

« Le FHE n’a jamais donné son consentement pour que des extraits de cette diffusion soient utilisés ou diffusés hors de cet unique contexte, ajoute-t-elle. Nous ne consentons absolument pas à ce que quelconque extrait de nos diffusions privées et payantes soient ensuite diffusées par une tierce partie sans notre accord.

Une capture ou un enregistrement d’écran pris pendant la diffusion pourrait être la cause de cette fuite.

Thomas Levac n’a pas répondu aux demandes d’entrevue du Journal et n’a pas réagi publiquement.