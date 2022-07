La réserve de Rimouski, une destination intéressante

LAC RIMOUSKI | Si vous désirez vivre un séjour très intéressant pour la pêche, en groupe ou en famille, vous devriez mettre à votre agenda un séjour dans la réserve faunique de Rimouski, située dans le Bas-Saint-Laurent.

« Je crois que nous sommes en mesure d’accueillir de belle façon les amateurs de pêche et ceux qui décident de vivre leur séjour en famille, d’expliquer le directeur de la réserve, Michel Fournier. Au centre de la réserve, dans le secteur du lac Rimouski où nous sommes, nous avons créé une offre qui fera le bonheur des pêcheurs et des petites familles. »

Tout d’abord, au lac Rimouski, on retrouve une dizaine de chalets assez uniques, qui offrent le maximum de confort.

« Vraiment, les gens vont se sentir comme à la maison puisque nous avons la chance d’avoir l’électricité, permettant d’offrir encore plus de services dans les chalets. Les commodités que l’on retrouve à l’intérieur assurent un séjour très confortable aux gens qui nous visitent. Les gens vont se sentir à la maison. »

Fidèle à lui-même, Michel Fournier ne fait rien à peu près. Je confirme qu’effectivement, avec les services et le confort qui est à notre disposition, nous n’avons jamais l’impression d’être à 40 km en forêt. Pour avoir vécu dans de nombreux chalets depuis le début de la saison, ceux du lac Rimouski sont vraiment dans une classe à part.

PÊCHE ET ACTIVITÉS

Pour la pêche, pas de problème. Un plan de pêche est rattaché au secteur et il est établi à l’avance. Dans chacun des chalets, vous trouverez le calendrier de pêche. Pas besoin de tirage au sort. Nous sommes allés pêcher au lac Blanc où en une heure, nous avons capturé 12 truites de belle taille.

Le succès s’est fait à la pêche à la traîne avec une Cami au centre rouge dans un cas et une Lake Clear orange et argent pour l’autre pêcheur.

Pour Michel Fournier, il est important que la famille qui fréquente le secteur du lac Rimouski puisse trouver son compte avec les activités offertes.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

« Nous avons mis en place des activités pour la famille, les jeunes et les moins jeunes, explique le directeur. Nous avons aménagé un quai pour initier les jeunes à la pêche, dans le cadre du programme Pêche en herbe, de concert avec la Fondation de la faune. Il y a un moniteur sur place. Aussi, nous avons sur le site des kayaks, des planches à pagaie, des vélos pour les enfants et des vélos électriques pour les adultes. Tout près du site du lac Rimouski, nous avons un sentier qui se nomme le Sentier du Sommet Bernard Voyer, l’explorateur natif de Rimouski. Il compte 5 km et mène les gens à un site d’observation. Un des plus hauts sommets que nous avons dans la réserve. »

Il convient aussi de mentionner qu’un module de jeux pour les jeunes est aussi disponible sur place de même qu’un ponton offert en location, pour naviguer sur le lac Rimouski.

POUR LES CAMPEURS

Toujours sur le site du lac Rimouski, il y a une section réservée pour les campeurs, qui compte dix emplacements.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

« Nous avons des terrains qui peuvent accueillir toutes les sortes d’équipements. Nous avons des sites avec trois services pour les caravanes et les autocaravanes et des sites deux services soit électricité et eau. Aussi, nous avons aménagé quatre emplacements pour le camping rustique, pour les gens qui veulent vivre en tente. Nous avons déposé sur les sites des plateformes pour permettre aux gens de s’installer plus facilement, leur évitant de devoir faire toutes sortes de manœuvres pour mettre la tente à niveau et autre. Tout a été pensé pour faciliter la vie aux gens. »

Si l’aventure vous tente, le directeur avait ces conseils pour vous.

« Je dirais aux gens de s’y prendre tôt parce que nous avons un haut taux d’occupation. Il ne faut surtout pas attendre à la dernière minute en pensant qu’il y aura de la place. Idéalement, c’est de le faire le plus tôt possible en période hivernale ou très tôt au printemps. Plusieurs personnes qui viennent chez nous réservent en sortant pour la saison suivante. J’ajouterais que comme les réservations sont devancées, quelqu’un qui voudrait venir en 2023 peut réserver dès maintenant. »

Pour en savoir plus sur les disponibilités et les coûts, vous pouvez consulter le site sepaq.com sous l’onglet Réserve de Rimouski. Vous pouvez aussi téléphoner au 418-735-2226.

Un séjour là-bas vous permettra de découvrir la vision de Michel Fournier, qui a toujours réalisé de grandes choses partout où il est passé. Malheureusement pour le milieu, il a décidé de prendre sa retraite cet automne. Les chasseurs et les pêcheurs vont perdre un allié de taille dans le réseau de la Sépaq.