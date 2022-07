Qualité des soins : le Protecteur du citoyen intervient dans un hôpital de Trois-Rivières

En raison d’une charge de travail trop lourde, la qualité des soins et des services serait compromise dans une unité du Centre hospitalier universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières, a constaté le Protecteur du citoyen après avoir reçu un signalement.

Le personnel de l’unité d’orthopédie et de chirurgie orthopédique assume une charge de travail trop imposante, ce qui le pousse à négliger certains services et soins.

Parmi les services touchés, le Protecteur du citoyen cite l’évaluation initiale de l’état de santé des personnes, l’évaluation des risques de plaie et de chute, le suivi infirmier et la prise de notes liées à l’administration d’opiacés comme la morphine, et enfin, la préparation des plans thérapeutiques qui décrivent notamment les problèmes et les besoins prioritaires des personnes.

Il y aurait également des problèmes de communication entre le personnel de l’unité et celui en salle d’opération, a souligné le Protecteur du citoyen dans un communiqué de presse. «Cette situation complique la bonne prise en charge des usagers», a-t-il estimé.

À noter que pendant l’enquête, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a ajouté du personnel au sein de l’unité visée, une initiative saluée par le Protecteur du citoyen.

Ce dernier a tout de même formulé huit recommandations et deux demandes de suivi, qui sont pour la plupart des rappels de l’importance de procéder à certaines évaluations lors de la prise en charge des patients. Le CIUSS a accepté toutes ces recommandations.