Un record pour la 40e Classique

La 40e présentation de la Classique de golf Desjardins au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (FHDL), le 6 juillet dernier, dans les allées du club de golf de Lévis, a réuni 160 participants et une cinquantaine de partenaires (dont Dessercom) et a permis d’amasser 60 000 $ (un record) pour appuyer le développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis avec l’achat d’équipements afin d’augmenter significativement le nombre de chirurgies et d’examens en clinique externe réalisés sur le territoire de Lévis.

Depuis ses débuts, la Classique a remis plus de 1 185 572 $ à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Patrick Simard, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches ; Nathalie Samson, directrice générale de la FHDL ; le Dr Clarence Pelletier, président du CA de Dessercom ; Francine Bouchard, représentante de Desjardins et membre du conseil d’administration de la FHDL ; et Julie Suzanne Doyon, présidente du conseil d’administration de la FHDL.

Plus riche de 10 000 $

Antoine Rouleau, copropriétaire des restaurants Blaxton Pub et Grill, est plus riche de 10 000 $ grâce à ses talents de golfeurs. Membre du club de golf La Tempête de Lévis et faisant partie du groupe les Chevaliers (ils sont une cinquantaine) qui se rassemblent tous les mercredis pour rivaliser entre eux, Antoine a eu la main heureuse lors de la rencontre officielle du le 29 juin dernier alors qu’au trou numéro 17, cette superbe normale 3 variant de 133 (jalons blancs) à 159 verges (bleus), il a réussi son premier trou d’un coup en carrière. Il a du même coup remporté la cagnotte cumulative depuis le début de l’instauration de cette bourse spéciale chez les Chevaliers, il y a neuf ans, qui s’établissait à 10 000 $ pour un exploit du genre. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Jérome Jolicoeur, Jean Dionne, Bernard Tremblay et Antoine Rouleau. Nul besoin de préciser que le champagne a coulé à flots.

Golfa printemps 2022

La Coupe Golfa, compétition amicale de golf de 54 trous initiée il y a quelques années par Joël Godin et Christian Falardeau et qui regroupe deux fois par année (printemps et automne) 16 golfeurs et amis de la région de Québec, s’est tenue sur trois jours, les 18-19 et 20 juin derniers, dans les allées du club de golf de de Thetford Mines. La version printanière de la Coupe Golfa 2022 a couronné Pierre Bélanger, qui apparaît au centre sur la photo, avec ceux qui se sont emparés de la 2e place, sur un pied d’égalité, Jacques Dupuis (à gauche) et Joël Godin (à droite). Le photographe Guy Rainville avait la responsabilité de l’organisation du tournoi printanier.

En souvenir

Le 13 juillet 1982. Pour la première fois, un match d’étoiles du baseball majeur se joue à l’extérieur des États-Unis, plus précisément au Stade olympique de Montréal, rempli au maximum de sa capacité. La Ligue nationale l’emporte 4-1, faisant subir une 11e défaite d’affilée aux représentants de l’Américaine.

Anniversaires

Hubert Reeves (photo), astrophysicien, enseignant et écrivain québécois, 90 ans... Jarno Trulli, ex-pilote de Formule 1 au sein de l’écurie japonaise Toyota, 48 ans... Yves Soutières, comédien (Bouscotte) et acteur, 58 ans... Mila Mulroney, épouse de l’ex-premier ministre Brian Mulroney, 69 ans... Harrison Ford, acteur américain (Indiana Jones), 80 ans... Donald Lautrec, chanteur, producteur, animateur et acteur, 82 ans...

Disparus

Le 13 juillet 2021 : Jean-Jacques Reboux (photo), 62 ans, écrivain et éditeur français... 2018 : Yves Dumont, 75 ans, un des grands artisans du succès de Lassonde... 2018 : Ray Frenette, 83 ans, premier ministre du Nouveau-Brunswick d’octobre 1997 à mai 1998... 2016 : Jack Riley, 97 ans, premier directeur général de l’histoire des Penguins de Pittsburgh (LNH)... 2013 : Cory Monteith, 31 ans, acteur et chanteur canadien... 2012 : Sage Moonblood Stallone, 36 ans, acteur, comme son père, Sylvester Stallone... 2011 : Jerry Ragovoy, 80 ans, auteur-compositeur et producteur de musique américain... 2010 : George Steinbrenner, 80 ans, ex-propriétaire des Yankees de New York... 2008 : Jocelyn Jacques, 63 ans, ancien directeur-général de l’ÉNAP de 1981 à 1988... 1983 : Gabrielle Roy, 74 ans, romancière originaire de Saint-Boniface, au Manitoba.