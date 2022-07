Un septuagénaire de Deux-Montagnes manque à l’appel

La Sûreté du Québec (SQ) sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 78 ans de Deux-Montagnes porté disparu depuis mardi.

Portant une casquette bleue, Pierre Arnaud a été vu pour la dernière fois vers 15 h sur la route 138 à Saint-Siméon dans le secteur de Charlevoix, selon la SQ.

Le septuagénaire se déplace en véhicule Toyota Corolla bleu 2018 immatriculé E04 GLQ, a indiqué la SQ, précisant que ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

M. Arnaud mesure 1,80 m, pèse 100 kg et a les cheveux gris et les yeux bruns. Il porte une barbe blanche et se déplace avec une canne.

La Sûreté du Québec mentionne dans son avis de disparition que le septuagénaire pourrait être désorienté.

Toute personne ayant de l’information pouvant aider à retrouver Pierre Arnaud peut communiquer avec le 911 ou appeler au 1 800 659-4264.