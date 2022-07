5 problèmes à régler chez les «Moineaux»

Les Alouettes ne connaissent pas le début de saison qu’ils souhaitaient. D’ailleurs, l’entraîneur-chef Khari Jones et le coordonnateur défensif Barron Miles en ont payé la note il y a deux semaines. Les joueurs doivent maintenant se regarder dans le miroir. Ils font partie de la solution s’ils souhaitent se sortir du pétrin. Leur destinée est entre leurs mains. Voici cinq problèmes qu’ils devront résoudre dans les prochaines semaines.

1. Le manque de constance des quarts-arrières

Photo d'archives

Vernon Adams Jr. ou Trevor Harris ? On a recommencé à jouer à la chaise musicale avec les quarts. Après une saison marquée par du jeu inconstant et une blessure à une clavicule, Adams Jr. n’a pas été en mesure de revenir à son niveau de 2019 même s’il s’était bien préparé avec ses receveurs durant la saison morte. Après un départ chancelant, il a été remplacé par Trevor Harris. Le vétéran de 36 ans a été capable du meilleur comme du pire. Il sera intéressant de voir comment la dynamique se développera entre lui et Anthony Calvillo, l’entraîneur des quarts.

2. La perte de Stanback fait mal

Photo d'archives

Les « Moineaux » ont subi un dur coup avec la blessure de William Stanback. Elle a bousillé le livre de jeux de Khari Jones dès le premier match de la campagne. On ne peut pas remplacer le meilleur porteur de ballon en claquant des doigts. Pour le moment, Montréal donne le ballon à Walter Fletcher et à Jeshrun Antwi, mais leur production est mince. Le directeur général Danny Maciocia devra trouver une solution permanente afin de pouvoir compter sur une attaque équilibrée d’ici la fin de la saison.

3. Faire confiance aux receveurs canadiens

Photo d'archives

L’escouade des Alouettes regorge de talents. Toutefois, depuis le début de la saison, elle est à l’image des quarts. Tantôt bons, tantôt mauvais. On aime bien la contribution des receveurs canadiens Hergy Mayala et Kaion Julien-Grant. Pour la première fois depuis longtemps, des joueurs de l’unifolié ont la chance de se faire valoir. Avec un Jake Wieneke qui se cherche, il serait intéressant de voir le quart des Alouettes lancer encore plus souvent en direction de Mayala et Julien-Grant.

4. Une défensive en quête d’identité

Photo d'archives

Le coordonnateur défensif Noel Thorpe tente d’implanter un nouveau système depuis son arrivée. Il aura besoin de quelques semaines afin que ses joueurs puissent s’acclimater à ce nouveau livre de jeux. Avec cette nouvelle philosophie, la ligne défensive n’aura pas le choix d’élever son jeu d’un cran. Elle sera la clé des succès de cette nouvelle défensive.

5. L’indiscipline

Photo Adobe Stock

C’est ce qui a possiblement coûté le poste à l’entraîneur-chef Khari Jones. Lors de la saison 2021, c’était un problème chez les Alouettes. Au moment d’écrire ces lignes, la formation montréalaise était deuxième pour le nombre de verges accordées en raison des punitions. Elle a donné beaucoup trop de cadeaux à l’adversaire. Sans ces punitions, les « Moineaux » auraient une meilleure fiche.