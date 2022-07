60 espaces de stationnement réservés pour les vétérans à Québec

Photo courtoisie Jonathan et William Trudel, de Trudel Corporation, avec Marguerite Bernier, mère de la Croix d’argent, qui représente les mères et les veuves de soldats morts au combat, et Albert Morin, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale âgé de 99 ans, devant une des cases de stationnements réservées aux vétérans au centre commercial Fleur de Lys.