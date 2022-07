Des mesures exceptionnelles pour la visite papale

Ambulances consacrées à la délégation du pape François, travailleurs de la santé à l’hôtel et corridors de sécurité : des mesures exceptionnelles seront en place pour assurer les services essentiels à la population et la sécurité même du souverain pontife lors de sa visite à Québec dans moins d’une semaine.

Des ambulanciers de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) recevront un mandat peu commun, eux qui devront suivre le chef de l’Église, âgé de 85 ans, et sa garde rapprochée dans tous leurs déplacements, mercredi et jeudi prochains.

Entre une et trois ambulances, selon les lieux et les moments de la journée, seront affectées à la sécurité médicale de la délégation du pape, selon Jean-François Roy, directeur régional adjoint à la CTAQ.

Les défis ne s’arrêtent pas là pour l’organisme, qui ajoutera également des ressources ailleurs sur le territoire, notamment proche des plaines d’Abraham, pour répondre aux besoins de la population et des visiteurs.

Gymnastique

« Ça amène quand même une bonne gymnastique au niveau de l’effectif », reconnaît M. Roy. Il n’anticipe toutefois pas de problème particulier, notamment grâce à des renforts fournis par des entreprises ambulancières limitrophes.

De son côté, le CIUSSS de la Capitale-Nationale se dit également paré à toute éventualité. Le Plan de gestion des impacts sur la mission santé lors d’entraves à la circulation et au transport, qui avait servi lors des travaux sur le pont Pierre-Laporte l’été dernier, sera déclenché à nouveau.

En outre, les véhicules d’urgence pourront emprunter un corridor de sécurité sur la route 138. Des rendez-vous médicaux ont également été déplacés dans les hôpitaux, dans le but de maintenir l’efficacité du réseau.

Quelques chambres d’hôtel ont même été réservées à Québec pour éviter que des travailleurs de la santé provenant de Charlevoix et de Beaupré doivent composer avec la congestion routière le 28 au matin.

Prudence

« On est confiant qu’on va être en mesure d’assurer l’accessibilité et la continuité des soins et des services », affirme Julien Bédard, coordonnateur en sécurité civile au CIUSSS.

Il invite les milliers de personnes attendues pour l’événement, dont plusieurs issues de clientèles vulnérables, à ne pas prendre à la légère les risques associés à la météo et aux longues attentes.

« Qu’il fasse très très chaud ou qu’il fasse [simplement] chaud, ce sont des messages qui sont importants et on invite la population à en tenir compte, à bien se préparer, car ce sera de longues journées et on veut que ce soit de belles journées pour tout le monde », dit M. Bédard.

DES CONSEILS POUR VOTRE SANTÉ

Lors des rassemblements en marge de la visite du pape François :

Boire souvent de l’eau , apporter des collations et ses médicaments.

, apporter des collations et ses médicaments. Se protéger du soleil et chercher les zones d’ombre.

et chercher les zones d’ombre. Éviter de demeurer debout trop longtemps , apporter une chaise pliante.

, apporter une chaise pliante. Veiller sur soi-même et sur les personnes aux alentours.

Une attention particulière est requise pour les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées ou vivant avec une maladie chronique et les enfants.

Bon à savoir :

Des fontaines pour s’approvisionner en eau seront disponibles sur les sites des plaines d’Abraham et de Sainte-Anne-de-Beaupré.

sur les sites des plaines d’Abraham et de Sainte-Anne-de-Beaupré. Des intervenants d’Ambulance Saint-Jean seront présents afin d’offrir des services de premiers soins.

Source : CIUSSS de la Capitale-Nationale