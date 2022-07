Hockey Canada comparaîtra à Ottawa dans une semaine

D’anciens et d’actuels membres de la direction d’Hockey Canada, dont les commissaires des ligues juniors du pays, seront appelés à se prononcer mercredi prochain à Ottawa devant le Comité permanent du patrimoine canadien (CHPC) quant à l’implication de l’organisme dans l’affaire d’allégations d’agressions sexuelles commises en 2018 par des athlètes.

Le président et chef de l’exploitation de Hockey Canada, Scott Smith, son prédécesseur nouvellement retraité Tom Renney, et le président de la Fondation Hockey Canada, Dave Andrews, devront à nouveau témoigner devant le CHPC, comme ils l’avaient fait le 20 juin dernier.

De plus, le président de la Ligue canadienne de hockey, Dan MacKenzie, ainsi que les commissaires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, de la Ligue junior de l’Ontario, David Branch, et de la Ligue junior de l’Ouest, Ron Robison, ont reçu une obligation à comparaître.

Finalement, l’ex-vice-président aux assurances et gestion des risques Glen McCurdie et Barry Lorenzetti, le président et chef de la direction de BFL Canada, un courtier en assurances commerciales impliqué auprès de Hockey Canada, parleront également.

Toutes ces personnes devront répondre quant aux gestes allégués par une jeune femme, qui a raconté avoir été violée par huit joueurs de l’équipe nationale junior après un gala en Ontario, en 2018. Hockey Canada avait réglé le litige hors cour en mai, bien qu’il a dévoilé posséder un fonds servant à couvrir les abus sexuels.

Modification du fonds

Mercredi, dans un communiqué, l’organisme a rappelé avoir lancé une révision complète de sa gouvernance, supervisée par un tiers indépendant, et la modification de l’usage du fonds national de capitaux propres, qui ne sera «plus utilisé pour le règlement de réclamations liées à une agression sexuelle».

«Hockey Canada s’engage également à ce que, dorénavant, toutes les contributions au fonds national de capitaux propres soient réservées à ces initiatives liées à la sécurité, au bien-être et à l’équité, ainsi qu’à l’assurance», a-t-il été déclaré.

«Il est pratique courante pour les organisations sportives de tenir un fonds pour soutenir les victimes d’agression sexuelle. Si, au terme de la révision, un tel fonds s’avère nécessaire à Hockey Canada, nous allons veiller à ce que toutes les réclamations soient approuvées par un tiers indépendant», a-t-on ajouté.

Mardi, plusieurs autres acteurs du milieu, dont la ministre des Sports Pascale St-Onge, comparaîtront devant le CHPC.