Jimmy Garoppolo peut se chercher une nouvelle équipe

Les 49ers de San Francisco auraient permis au quart-arrière Jimmy Garoppolo de demander une transaction, mercredi.

Selon le réseau ESPN, les agents du joueur de 30 ans, Don Yee et Carter Chow, auraient reçu le feu vert pour commencer à sonder le marché. Leur client est de retour en santé, lui qui a été opéré à l’épaule droite, et pourrait prendre part au camp d’entraînement des 49ers la semaine prochaine.

Le directeur général John Lynch n’aurait d’ailleurs pas l’intention de garder le pivot à l’écart s’il devait demeurer en Californie, mais qu’il jouera de prudence avec celui qui a passé beaucoup de temps à l’infirmerie depuis 2018.

L’équipe bénéficierait énormément d’une transaction impliquant Garoppolo, cédant ainsi l’immense majorité de son contrat d’une valeur annuelle de 26,95 millions $ encore valide pour un an. San Francisco pourrait ensuite confier les rênes de l’attaque au jeune Trey Lance, troisième choix du repêchage de 2020.

Après une saison de neuf victoires et six défaites où il a lancé 20 passes de touché et été victime de 12 interceptions, les rumeurs de transaction entourant Garoppolo se sont emballées. Certains ont même suggéré qu’il puisse retrouver son ancien mentor chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady, qui évolue désormais pour les Buccaneers de Tampa Bay.