Lettre d’amour posthume

Mon amie de cœur, ma copine, ma chérie, ma complice, ma muse, mon amour, m’a quitté le 26 avril dernier des suites d’un cancer foudroyant. Elle est partie pour le long voyage après la vie terrestre. Ci-inclus la lettre que je lui avais écrite un an après notre première rencontre. Lettre que j’ai lue à ses funérailles, le 22 mai dernier.

Pour la petite histoire, au cours des dix dernières années, j’ai ainsi perdu, par maladie, deux femmes que j’aimais. Malgré ce double deuil, je garde confiance en la vie, car je crois qu’elle m’ouvre encore ses bras.

« Tu es entrée dans ma vie par une belle journée d’automne à demi-ensoleillée et plutôt frisquette. En t’attendant ce 8 novembre 2019, à Varennes, je n’imaginais pas voir arriver un si joli minois, une si jolie femme vêtue de rouge avec un sourire radieux, même s’il dissimulait une certaine curiosité.

Avec l’air de dire “Qui est ce grand monsieur à l’air intéressé ?” Tu t’es présentée à ma table en disant : “Je présume que tu es Jean ? Moi, je suis Christiane.” Puis nous nous sommes souri. J’avais déjà été séduit au téléphone par ta voix chaude, radiophonique, et ton intonation douce et posée. J’aimais ce que j’entendais.

Nous nous sommes fait la bise, ce qui m’a permis de humer ton eau de toilette, d’admirer le velouté de ta peau, ainsi que le blond miellé de tes cheveux soigneusement semi-bouclés. Et tout ça m’a plu !

Nous avons rapidement parlé de nous, nos goûts, nos préférences et nos familles. Ces premiers moments furent agréables et prometteurs. Sans me tromper, t’examinant discrètement, j’aurais pu affirmer hors de tout doute qu’on avait des atomes crochus.

Un peu hésitant, je t’ai invitée chez moi, tu as accepté, et ce fut le début d’une belle aventure. Avec tendresse et respect, au gré de nos rencontres hebdomadaires, nous avons débouché sur un réel attachement. Et un amour sincère nous a liés. Comme je ne regrette rien !

Cette première année ensemble n’est que le début de bien d’autres années à venir. Nous les vivrons en amoureux, collés l’un à l’autre, épris l’un de l’autre. On peut se regarder dans les yeux en se disant : “quelle chance de s’être rencontrés pour vivre ce conte de fées dans le réel !” Christiane, que j’ai baptisée la Duchesse de Gardenville, tu es digne de ce titre de noblesse, toi si fière sans être hautaine. Je t’aime tant ! »

Jean

Malgré le chagrin qui doit encore vous envahir certains jours, je vous propose de méditer sur les sages paroles d’une amie qui venait de perdre son conjoint et qui écrivait à tous ses proches : « Je préfère pleurer la perte de C....e, que de ne l’avoir jamais connu. »