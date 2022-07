Album le plus vendu au Royaume-Uni: Queen établit un nouveau record avec son «Greatest Hits»

Lancé le 26 octobre 1981, le Greatest Hits de Queen est devenu l’album le plus vendu de tous les temps, au Royaume-Uni, avec sept millions d’exemplaires.

C’est la première fois qu’un album atteint ce chiffre qui inclut les ventes en format physique et numérique. Il dépasse par un million d’exemplaires l’album Gold, de la formation suédoise Abba, qui détenait cette marque.

Les chiffres révèlent qu’une maison sur quatre au Royaume-Uni possède cet album de Queen qui vient de passer 1000 semaines sur le palmarès britannique. C’est la première fois qu’un groupe britannique établit cette marque.

Les albums Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles, 21 d’Adèle et (What's The Story) Morning Glory ? suivent respectivement en troisième, quatrième et cinquième position.

On retrouve, sur cet opus, tous les incontournables du groupe, avec les Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, We Will Rock You, Don’t Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love et Another One Bites the Dust.

Un public qui a du goût

« Le public britannique, qui a du goût, a fait de cet album l’album le plus vendu de l’histoire. Merci beaucoup. Nous sommes touchés et honorés. Nous vous saluons », a lancé le batteur, Roger Taylor, dans une entrevue publiée sur le site de BBC News.

En 2014, le Greatest Hits de Queen était devenu le premier opus à atteindre les six millions d’exemplaires.

Accompagné par le chanteur Adam Lambert, Queen offrira, le 24 juillet, en webdiffusion, la captation d’un concert qui a été enregistré en juin dernier lors de leur passage au O2 Arena de Londres à l’occasion de la tournée européenne Rhapsody.