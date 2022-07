L’apéro piquant: Régis Labeaume écorche Paul St-Pierre Plamondon et les radios de Québec

Depuis qu’il a pris sa retraite de la politique municipale, l’ex-maire de Québec Régis Labeaume observe et commente la politique, la société et ses enjeux.

• À lire aussi: L'ex-maire Labeaume honoré par ses pairs

De passage à L’apéro piquant de Sophie Durocher et de Richard Martineau, le nouveau collaborateur régulier de La Presse n’y est pas allé de main morte dans certains de ses commentaires, notamment au sujet de la politique québécoise, du séparatisme et des radios de Québec.

Selon lui, ces stations qui font des vagues, qu’il appelle les «radios toxiques», font ombrage à Québec. Il se désole, par la même occasion, qu’elles soient parvenues à s’implanter dans l’identité de la Vieille Capitale.

L’ex-maire Labeaume a soutenu que, pour ces stations, «l’important, c’est d’être contre le pouvoir», mais d’abord et avant tout de générer du profit. «C’est une question d’argent. Moi, je pense que les gens de la radio toxique, si être à gauche était payant, ils auraient été à gauche», a-t-il dit.

Il a par ailleurs rappelé à Richard et Sophie qu’avant son élection à la mairie de Québec, les animateurs des radios-poubelles prenaient pour lui et le soutenaient dans sa course, parce qu’il était l’«underdog», le «new kid on the block», a-t-il décrit. «Tant que je n’étais pas élu [ils prenaient pour moi], mais une fois que j’étais élu, ils voulaient m’arracher la tête, parce que j’étais le pouvoir», a-t-il indiqué.

Bien qu’aujourd’hui plusieurs vedettes de ces radios soient déchues, comme c’est le cas de Jeff Fillion, qui quittera de nouveau CHOI Radio X à la fin de son contrat en août, et d’André Arthur, qui est décédé, il n’en demeure pas moins que les animateurs sont des «entertainers», a souligné M. Labeaume. «Il y a beaucoup de solitude dans notre société et, moi, ça me renverse toujours de voir comment les gens sont connectés aux animateurs. Les gens ne sont pas conscients, je pense [de l’impact des propos que ces animateurs tiennent].»

Paul St-Pierre Plamondon n’est pas à sa place

Au cours de l’apéro, Régis Labeaume s’est aussi aventuré sur la question référendaire d’un Québec à l’extérieur du Canada, écorchant au passage le chef du Parti Québécois qui, selon lui, n’évolue pas dans le bon domaine. «Voter non à la nation québécoise, j’aurais de la misère, mais de dire que je suis souverainiste aujourd’hui, je ne le sais plus [...] et ça dépend de qui le proposerait», a-t-il d’abord souligné.

«[Paul St-Pierre Plamondon] n’est vraiment pas bon. [...] Je pense qu’il est très brillant, mais il n’est pas à sa place, tout simplement», a-t-il ensuite ajouté.

Les Jeux olympiques sont une «fourre»

L’ex-maire a aussi fait savoir que si Québec s’était porté volontaire pour recevoir les Jeux olympiques d’hiver ces dernières années, il les aurait eus. Mais le prix n’en valait pas la chandelle, a-t-il expliqué.

Il a admis avoir fraternisé avec le Comité international olympique et de nombreuses fédérations sportives pour voir si la Ville pouvait accueillir la messe du sport amateur à un prix raisonnable, mais il en est venu à la conclusion qu’il s’agissait d’une «fourre», c’est-à-dire qu’«ils fourraient le monde». C’est pourquoi il a laissé tomber le projet, pour Québec, de devenir ville hôte.