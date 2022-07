Toronto: plusieurs centaines de Hells Angels attendus

Des centaines de membres des Hells Angels sont attendus jeudi à Toronto, en Ontario, lors d’une procession commémorative pour laquelle la police a prévu «un plan assez robuste».

De 800 à 1000 motocyclistes devraient emprunter l’autoroute 404 depuis Newmarket jusqu’à une résidence de Toronto, a rapporté Global News.

Informé par les Hells Angels de l’événement tenu pour un membre décédé du club, le service de police de Toronto a assuré qu’il existait «un plan policier assez robuste».

«Il y aura de nombreux policiers dans la région. Nous avons un poste de commandement installé dans la zone et nous avons été en communication permanente avec ce groupe pour comprendre ce qu’ils ont exactement l’intention de faire et nous n’avons pas d’inquiétudes à ce sujet et nous allons le surveiller pour nous assurer que c’est bien le cas», a mentionné mercredi en point de presse l’agent Scott Baptist.

Ce rassemblement serait distinct de celui prévu en fin de semaine dans la région de Durham.

«Nous travaillons avec d’autres services de police, notamment la police provinciale de l’Ontario et la police régionale de York, pour gérer la circulation et assurer la sécurité du public pendant ce cortège de motos. Nous n’avons aucune information indiquant qu’ils ont l’intention de faire autre chose que de participer à la randonnée commémorative suivie d’un rassemblement dans la ville», a-t-il été précisé.