Tramway: moins d’acquisitions que prévu à cause du changement de tracé

La Ville de Québec a revu à la baisse ses besoins quant aux acquisitions d’immeubles et terrains le long du tracé du tramway. Désormais, 282 lots sont visés, en plus de 136 servitudes, et 8 % d’entre eux feront l’objet d’une démarche d’expropriation.

La Ville de Québec a fait parvenir au Journal, mercredi, la mise à jour que nous réclamions depuis belle lurette, dans la foulée du changement de tracé annoncé au printemps 2021. Rappelons qu’à la demande du gouvernement Legault, la Ville avait alors accepté de sacrifier le secteur Charlesbourg au profit de D’Estimauville à Beauport.

Le seul chiffre qui circulait, depuis deux ans, était périmé depuis longtemps. À l’époque, en juillet 2020, la Ville avait annoncé qu’elle procéderait à 352 acquisitions (partielles ou totales).

En ajoutant les servitudes, cela donnait un total de 477 lots ciblés, comparativement à 418, en date d’aujourd’hui.

Le nouveau bilan des expropriations et acquisitions prévoit donc une réduction d’une soixantaine de lots. Cela n’est guère étonnant puisque le nouveau tracé de 19,3 km a été raccourci d’environ 3 kilomètres. Les tronçons de Charlesbourg et Limoilou (1re Avenue) qui ont été abandonnés comptaient à eux seuls plus de 150 lots.

86 lots sur le nouveau tronçon

Le nouveau tronçon qui reliera le Pôle Saint-Roch au Pôle D’Estimauville nécessitera quant à lui 86 acquisitions (5 totales et 81 partielles), un chiffre qui n’est toutefois pas définitif. «Ce nombre pourrait varier considérant que les plans pour les réseaux techniques urbains sont toujours en cours», précise le porte-parole de la Ville, David O’Brien.

La Ville rasera notamment une station-service au carrefour de la 3e Avenue et de la 4e Rue dans Limoilou ainsi qu’une quincaillerie.

Démarches d’expropriation

La Ville rappelle qu’elle tente toujours de s’entendre de gré à gré avec les propriétaires concernés. Or, dans environ 8 % des cas, calcule-t-on, des procédures légales d’expropriation ont été ou devront être enclenchées afin de respecter les échéanciers du projet. Les négociations se poursuivent toujours de façon concomitante pour trouver un terrain d’entente, rappelle-t-on, afin d’éviter que le tribunal ait à trancher.

«À tout moment lors du processus de négociation, si le propriétaire accepte l’offre ou conclut une entente de gré à gré, le dossier d'expropriation sera évidemment fermé», précise-t-on.

Depuis le lancement du projet, 14 avis d’expropriation ont été envoyés. Un de ces dossiers s’est finalement réglé de gré à gré.

«Au cours des prochaines semaines, 21 propriétés additionnelles seront visées par un processus d’acquisition par expropriation», apprend-on dans des documents judiciaires déposés par la Ville dans le cadre de la demande d’injonction visant à stopper le projet de tramway.

«Des 21 propriétés visées, 19 sont détenues par des grandes sociétés commerciales qui oeuvrent notamment dans les domaines de l’assurance, du développement immobilier, de la vente au détail (grandes surfaces), de la restauration et de l’hôtellerie», précise-t-on.

Les acquisitions devront être complétées au printemps 2023 pour la portion située entre le Pôle Le Gendre et Saint-Roch puis au printemps 2024 pour le segment entre Saint-Roch et D’Estimauville.

Un budget inconnu

La Ville n’a toutefois pas été en mesure de préciser le budget prévu pour réaliser la totalité des acquisitions. À l’origine, une enveloppe de 210 M$ avait été annoncée, sur un budget total de 3,3 milliards $, lequel avoisine maintenant les 4 milliards $. «Le montant global est en cours de révision puisque la conception n’est pas terminée et que le nombre d’acquisitions peut encore varier», explique-t-on.

Jusqu’à présent, près de 42 M$ ont été dépensés pour acquérir 88 lots. Cinq autres lots ont déjà été acquis, pour un total de 93, mais les montants de ces transactions ne sont pas encore disponibles.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla