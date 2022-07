Un retour qui fait du bien

Pour la première fois en trois ans, le festival Juste pour rire était de retour avec des galas dans une salle pleine et sans distanciation. C’est à la coqueluche de l’humour, Pierre-Yves Roy-Desmarais, qu’on a confié la tâche d’animer mercredi soir les deux premiers galas de cette 40e édition. L’humoriste de 27 ans a très bien rempli son mandat.

Après 11 ans à la Salle Wilfrid-Pelletier, les galas Juste pour rire ont déménagé dans le plus intime Théâtre Maisonneuve, d’une capacité deux fois plus petite. Cette volonté de ramener l’ambiance du Théâtre St-Denis, qui avait fait la renommée de Juste pour rire pendant tellement d’années, s’est avérée gagnante mercredi. La proximité du public avec les humoristes a rendu le spectacle beaucoup plus chaleureux.

Dans les années passées, le public du premier gala de la soirée était généralement perçu comme étant peu participatif. Mercredi, c’était tout le contraire. Même si on a placé les galas une demi-heure plus tôt qu’avant – celui que nous avons vu commençait à 18 h –, la foule a servi des applaudissements très nourris et des ovations à la grande majorité des invités. Est-ce que le fait d’avoir traversé deux ans de pandémie a eu un effet sur cette ambiance survoltée ? Probablement.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Drôle de hip-hop

Mais le maître de cérémonie a aussi son mot à dire dans cette histoire. Pierre-Yves Roy-Desmarais a rapidement installé une ambiance de fête avec son numéro d’ouverture. Habillé en rappeur de banlieue, le comique a livré une solide prestation, en compagnie de Jay Du Temple et Élyse Marquis, où les gags défilaient à la vitesse de l’éclair. Lorsque le gala sera télédiffusé dans quelques mois, les censeurs auront d’ailleurs de la difficulté avec certaines blagues plutôt salaces.

Après une ouverture si réussie, on en aurait pris beaucoup plus de Pierre-Yves. Mais comme son rôle d’animateur l’exigeait, il s’est plutôt effacé pour le reste du spectacle en présentant simplement ses invités.

De Zoofest à JPR

Pierre-Yves n’est revenu plus longuement qu’à la toute fin du gala, dans un sketch très efficace avec Jay et Élyse qui faisaient de très beaux clins d’œil au numéro d’ouverture. On aurait toutefois préféré avoir cette vidéo en milieu de gala au lieu de la mettre en clôture. La soirée, qui avait commencé de façon si énergique, s’est ainsi finie sur une étrange note, le public étant plutôt passif durant la vidéo.

Du côté des humoristes invités, Pierre-Yves a fait appel à ses amis du milieu. On a ainsi eu droit à une belle sélection d’artistes de la relève qui sévissaient pas mal tous du côté de Zoofest avant la pandémie.

Charles Pellerin a réussi à nous faire rire en parlant de sa maladie, l’alopécie. « Elle est aussi connue comme la maladie qui a gâché la soirée des Oscars. J’ai la maladie de la femme de Will Smith. Je suis très content d’avoir sa maladie et pas celle de Will. »

Adib en feu

David Beaucage a plus tard fait mouche avec un numéro sans queue ni tête, ponctué d’hilarantes chansons, dont une savoureuse sur Greta Thunberg.

Adib Alkhalidey a eu l’honneur de fermer la marche, lui qui sera de tous les galas cette année. En excellente forme, l’humoriste a livré le meilleur numéro de la soirée en parlant de son récent déménagement loin de la ville. Son récit du renard qui faisait des cris stridents durant la nuit nous a fait éclater de rire.