Une ouverture de saison à domicile pour le Rocket

Le Rocket de Laval a dévoilé mercredi qu’il amorcerait sa saison 2022-2023 à la Place Bell, le 14 octobre, contre ses rivaux des Senators de Belleville.

Cette première semaine d’action pour le club-école du Canadien de Montréal dans la Ligue américaine de hockey (LAH) se poursuivra le lendemain, encore une fois contre les Senators, mais cette fois au CAA Arena.

L’an dernier, le Rocket a terminé la saison régulière au troisième rang de la section Nord, derrière les Comets d’Utica et le Crunch de Syracuse. C’est en séries éliminatoires que la troupe de Jean-François Houle a impressionné le plus en atteignant le carré d’as et en étant à une seule victoire d’atteindre la finale de la Coupe Calder.

Cet été, la formation lavalloise a notamment ajouté les défenseurs Alex Green et Otto Leskinen (de retour après un an en Europe), ainsi que l’attaquant Émile Poirier à son groupe, en plus de conserver les services du gardien Kevin Poulin, des joueurs d’avant Gabriel Bourque, Alex Belzile, Joël Teasdale et Nate Schnarr. Elle s’est toutefois séparée de son capitaine Xavier Ouellet et des Québécois Laurent Dauphin et Jean-Sébastien Dea.