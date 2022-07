FORTIN, Jacques



À son domicile, le 11 juillet 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jacques Fortin, fils de feu monsieur Albert Fortin et de feu madame Jeannette Dubeau. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).La direction des funérailles a été confiée à la maisonet de là, se fera l'inhumation au cimetière paroissial. Monsieur Fortin laisse dans le deuil ses sœurs: Francine (feu Michel Jobin), Nicole (André Tardif) et Linda (Mario Maltais); son beau-frère: Jocelyn Delamarre (feu Christiane Fortin); ses neveux et nièces: Olivier Tardif (Claudie Vignola), Frédérick Tardif, Nicolas Tardif (Yvanie Brosseau), Andréa-Laurence Tardif (Clément Alziari) et leurs enfants; sa tante: Carmen Drolet ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, bureau J-9000, Québec, QC G1J 2G3 ainsi qu'à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec G1L 3L5 ou tout autre organisme de votre choix.