BOIES, Stephan



À l'Hôpital Général de Québec, le 17 juin 2022, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Stephan Boies, époux de feu madame Pierrette Giroux, fils de feu madame Jeannine Milot et de feu monsieur Ghislain Boies. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12 h.Ses cendres seront déposées au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son fils Mathieu Giroux; ses petits-enfants: Ève, Lyvia et Olivier. Il était le frère de Camille (Josette Breton) et feu Sylvain (France Bédard). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giroux, son filleul David, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 300 de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués et leur présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) (Hôpital Général de Québec), téléphone: 418 691-0766, site web: www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.