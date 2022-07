DESCOMBES, Roger



Au CHSLD Champlain les Montagnes, le 24 juin 2022, à l'âge de 99 ans, est décédé monsieur Roger Descombes, époux de feu madame Rita Tessier. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifLes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Descombes laisse dans le deuil sa fille Carole Descombes et son gendre Gaétan Marcoux; sa belle-sœur: Mme Mariette Leclerc (feu Euchariste Tessier), ainsi que des neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD Champlain les Montagnes, Unité 200 pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Monsieur Descombes ayant travaillé pendant plus de 35 ans à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, la famille souhaite que toutes marques de sympathie se traduisent par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca