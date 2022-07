GRAVEL, André



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 2 juin 2022, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédé monsieur André Gravel, époux de feu madame Jeannine Houde, fils de feu dame Lydia Boutet et de feu monsieur Georges Gravel et père de feu Johanne Gravel. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses deux filles : Martine (Jim Johnston) et Annie-France (Marco Lenzi); ses petits-enfants : Andrée-Ann, Gabriel, Tristan, Samuel et Mikaella; ses beaux-frères et belles-soeurs : Sylvie Rioux (feu Raymond Boutet), Audrey Côté (feu Gaëtan Houde), Murielle Baril (feu Marcel Houde) et Laurier Bernier (feu Gabrielle Gravel) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au :le vendredi 29 juillet 2022, de 18 h 30 à 21 h 30.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles-Borromée avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Croix-Rouge Canadienne - Division Québec 325, rue de la Croix-Rouge, Québec, Québec, tél. 418 648-9066, courriel : comptezsurnous@croixrouge.ca, site web : www.croixrouge.ca et Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, tél. 418 656-4999, courriel : info @fondation-iucpq.org, site web : www. fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.