12 accidents répertoriés à l’intersection où un motocycliste a été tué à Chicoutimi

Douze accidents ont été répertoriés de 2017 à 2019 à l’intersection du boulevard Talbot et de la rue des Sœurs où un motocycliste a perdu la vie il y a deux semaines à Chicoutimi.

• À lire aussi: Feu rouge mortel à Saguenay: un homme accusé de conduite dangereuse

C’est ce qu’on apprend dans un communiqué du Service de police de Saguenay (SPS) émis jeudi matin, dans lequel il assure tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des usagers sur l’artère névralgique que représente le boulevard Talbot.

Les statistiques font état d’un débit de circulation journalier de 43 996 à l’intersection précise où le motocycliste de 64 ans a perdu la vie le 6 juillet.

Rappelons que le suspect dans cette affaire, Jonathan Bédard, 48 ans, fait face à une accusation de conduite dangereuse causant la mort. Il aurait omis de s’arrêter au feu rouge.

À la suite des tristes événements, plusieurs citoyens ont dénoncé sur les réseaux sociaux la sécurité déficiente, à leur avis, de ce carrefour.

«Pour ce qui est de l’évènement de l’intersection du boulevard Talbot et de la rue des Sœurs, les causes et circonstances de cet accident vous seront communiqués (sic) en temps approprié et opportun suite aux procédures judiciaires qui sont présentement en cours», précise le communiqué du SPS.

Il ne s’agit toutefois pas de la seule intersection problématique sur le boulevard Talbot. Non loin, à la hauteur de la rue des Roitelets où circulent quotidiennement 53 559 véhicules, 42 accidents ont été rapportés de 2017 à 2019.

Nombreuses infractions

Les données révèlent que les comportements dangereux des usagers de la route sont nombreux, et ce sur toute la longueur du boulevard Talbot.

Aux différents feux de signalisation, en six mois d’opérations policières depuis le début de 2022, pas moins de 66 constats d’infraction ont été remis à des conducteurs pour des feux rouges non respectés et 198 autres pour des feux jaunes non respectés.

Le SPS dénote également des problématiques de vitesse, de véhicules modifiés et même de courses de rue. C’est pourquoi une escouade «rapides et dangereux» a été créée.

En 2021, 2 738 constats ont été signifiés pour des infractions reliées à la vitesse.

Or, en raison de la configuration des infrastructures à certaines intersections, les policiers rencontrent des difficultés afin d’intervenir de façon sécuritaire, notamment à la hauteur des Saguenéens et de l’Université, remarque le corps de police.

«Avec sa grande superficie de 1 276 km2 à couvrir (soit 2 fois l’ile de Montréal), il y a de l’excellent travail effectué par nos policiers et policières afin de sécuriser notre réseau routier. D’ailleurs, le SPS émet entre 30 000 et 45 000 constats d’infraction par année», affirme le service de police par voie de communiqué.