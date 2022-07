MORIN, Gisèle Lapointe



Au Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet, le 10 juillet 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Gisèle Lapointe, épouse de feu monsieur Napoléon Morin. Elle était la fille de feu monsieur Jules-Arthur Lapointe et de feu madame Marie-Aimée Dufour. Elle demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à lale samedi 23 juillet de 9 h à 10 h 50.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (James Labonté), Mario, André (Stéphane Champagne), Yvan (Brigitte Rodrigue) et Sylvain (Nancy Blaney); ses petits-enfants: Jessye (Pascal Blouin), Sabrina (Jordan Desmeules), Jason, Laurie (Stanley Rajarison); ses arrière petits-enfants: Justin, Mia, Aria, Megan; ses frères et sœurs Lapointe: feu Solange (feu Adélard Girard), feu Paquerette (feu Alyre Martin), Carmen (feu Jean-Baptiste Girard), feu Yvon (Jeannine Morin), feu Jeannine (feu Roland Tremblay), feu René (feu Lucille Lemieux), feu Jean-Marie, feu Yvonne (feu Roger Dumont), Benjamin, Bernard, Lisette (Robert Morin). Ses beaux-frères et belles-sœurs Morin: feu Fernand, Jeannine (feu Yvon Lapointe), Jean-Charles (Violetta), Robert (Lisette Lapointe), Florian (Colette Lagueux), Jacqueline, Jeannette (Nicolas Gagnon), Irène, Thérèse, feu Fernande (feu Yvan Bisson) et Monique (Gilles Carrier). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel du 3e étage du CH Champlain-Chanoine-Audet pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles est confiée à la