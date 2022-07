CHOUINARD BERNIER, Lucette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 juillet 2022 à l'âge de 91 ans est décédée madame Lucette Chouinard, épouse de feu monsieur Armand Bernier. Fille de feu dame Marie Robichaud et de feu monsieur Joseph Chouinard, elle a demeuré à Saint-Jean-Port-Joli, autrefois à Sainte-Perpétue de L'Islet et les dernières années à Berthier-sur-Mer et Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Micheline, Marc-André (Nicole Déchêne), Normand (Johanne Desrosiers), Sylvie (Armand Pellerin), Gaétan (Josée Trudeau), feu Julien (Karo-Lyne Ouellet), Francis (Nathalie Pelletier); ses petits-enfants: Sébastien (Cyntya), Kevin (Mélissa), Jean-Francois (Jessyka), Josyane, Jonathan (Amélie), Tommy (Mélanie), Meliane (Jonathan) Sabrina (Francis) et feu Daphné; ses arrière-petits-enfants: Jacob, Alice, Ann-Frédérique, Rosalie, Kelly-Rose, Nathan et Odile. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Alfred, feu Maurice (son amie Lucie), feu Camil (Madeleine Moreau), Florence (religieuse), Rita (feu Marcel Lord), feu Mathilde (Clermont Bélanger); de la famille Bernier: feu Laurette (feu Auguste Cloutier), feu Félix (feu Mathilde Blanchet) feu Thomas (Marie-Jeanne Robichaud), feu Germaine (feu Michel Picard), feu Lorenzo (feu Mariana Robichaud), feu Irma (feu Maurice Blanchet), feu Rolande (feu Roméo D'aigle), feu Auguste (feu Marie-Ange Levesque), Éline (feu Florent Duval) et feu Germain. Sont aussi affectés par son départ, ses filleuls et filleules: Francine, Christine, Chantal, Michel, Alain, Dany et Viviane, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'ensemble des établissements qui ont pris soin de madame Lucette au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Av. des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. www.coeuretavc.ca. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi, jour des funérailles, à compter de 9h., suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.