BISSON, Marcel



À Québec, le 13 juillet 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Marcel Bisson, époux de madame Lorraine Thorn, fils de feu Alphonse Bisson et de feu Gemma Simard.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lorraine, ses enfants: Alain (Nadine Leblanc) et Eric (Lisa Marie Lapointe); ses petits-enfants: Lydia, Maude, Sandrine, Jonathan et Mégan; son arrière-petite-fille Jasmine; ses frères et sœurs: Sylvie (Michel Bouchard), Nicole, André (Michèle Côté), Yvon; ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Thorn: Gaétane (Claude Cantin), Gérald (Line Geddes) et Sylvie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, tantes, oncles, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier ses deux anges Carole et Simon ainsi que tout le personnel soignant du CLSC Limoilou pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 Av. du Président-Kennedy, Montréal (QC) H3A 3S5, tél.: 514-861-9220, web:https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr