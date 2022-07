TURBIDE POIRIER, Noella



À Québec, le 29 juin 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Noella Turbide Poirier. Épouse de feu Georges Poirier, fille de feu madame Albertine Arsenault et de feu monsieur Albert Turbide. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Line Maheux), Denis (Marlène Chouinard), feu Luc, Lucie (Denis Dubuc) et Guy; une amie de la famille Michelle Sylvain (Martin Drolet); ses petits-enfants: Geneviève (Jean-Sébastien Denis), Jason, Stéphanie (Jean-François Bélanger), Audrey (David Paquette), Caroline (Frédéric St-Hilaire), Genathan (Nicolas), Roxanne (Jean-Philippe) et ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Marie-Paule (Raymond Pelletier), Micheline Tremblay (feu Joseph- Albert Turbide), feu Jeannine Turbide (Roger Dignard et feu Philippe Villeneuve), feu Georgette (feu Joseph Faullem), feu Angéline, feu Rose (feu aJoseph Nolin), feu Ovila (feu Yvette Beaulieu), et feu Béatrice (feu Roméo Dubuc et feu Maurice Parent); ses-beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poirier: feu Éva (feu Élisée Lagacé) feu Marcelle (feu Walter Kelly), feu Adélard (Jeannine Godbout), feu Ghislaine (feu Gaston Lagacé), feu Jean-Louis (Lise Zakrzewski), feu René (Nicole Giguère) et feu Réginald); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence du corps àde 9h à 11h et de 13h à 14h.de là au cimetière de St-Ignace également. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Saint-François-d'Assise pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.