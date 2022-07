BERNIER, Lucette Giasson



Au Pavillon Bellevue, le 10 juillet 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Lucette Giasson, fille de feu Philippe Giasson et de feu Antoinette Gagnon, sa mère adoptive feu Hélèna Gagnon. Elle était l'épouse de feu Armand Bernier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil sa famille qu'elle aimait affectueusement, ses enfants: Carol Bernier (Lise Dubé), Danielle Bernier (Daniel Gagné), feu Nicole Bernier (Denis Martin), Michelle Bernier, Gaétane Bernier, Marc Bernier (Hélène Cloutier), Jérôme Bernier (Line Laflamme). Elle était la sœur de: feu Mariette Giasson (Jean-Paul Guimont), feu Yolande Giasson, feu Ghislaine Giasson (feu Albert DeVos), Raymond Soucy (Lise Mercier). Elle était la belle-sœur de: feu Wilbrod Bernier (Jeanne D'Arc Casault), feu Sylvio Bernier (feu Fernande Caron), feu Ludovic Bernier (Rachel Gosselin), feu André Bernier (Alphonsine Poitras), feu Fernand Bernier (Monique Boutet), Georgette Bernier (Jean-Yves Fournier), feu Monique Bernier (feu Donat Poirier), Jean-Guy Bernier (Claudette De Ladurantaye). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petite-fille ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance aux médecins Mme Harvey et Mme Boutin et à toute l'équipe qui ont gravité autour de notre maman pour son court moment passé au CHSLD Pavillon Bellevue de Lévis. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à l'association d'Alzheimer de Chaudière-Appalaches. 1-888-387-1230, poste 1. Des Formulaires seront disponibles au complexe. La famille recevra les condoléances au complexede 19h à 22h.