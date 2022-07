DUVAL BÉLANGER, Marie-Paule



À l'Hôpital de Montmagny, le 17 juillet 2022, à l'âge de 86 ans et 1 mois, est décédée madame Marie-Paule Duval, épouse de monsieur Léopold Bélanger. Fille de feu dame Marie-Reine Bourgault et de feu monsieur Sylvio Duval, elle demeurait à L'Islet (Sur-Mer). Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Harold Thériault), Gaétane et Denis (Isabelle St-Pierre); ses petits-enfants : Baptiste et Tommy Bélanger. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Rosaire (Laurette Lord), feu Arthur (feu Lauré-Anne Lord), feu Albert (feu Georgette Bourgault), feu Roger (Carmen Morin), feu Armand (feu Lucille Cloutier), feu Henri (Jeannine Thiboutot), Rita (feu Luc Gamache), feu Jean-Luc (Carmelle Duval) et Aline Duval (feu Ulric Jean); de la famille de feu dame Rose-Alma Drapeau et de feu monsieur Auguste Bélanger: feu Benoit (feu Jeannine Tremblay), Jacques (Aline Caron) et feu Richard Bélanger (Thérèse Bélanger); du 1er lit de feu monsieur Joseph Ouellet : feu Eva (feu Rosaire St-Pierre) et feu Albert Ouellet (feu Olivette Gamache). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/ ou à la Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours, 15, chemin des Pionniers Est, L'Islet (Québec), G0R 2B0. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 22 juillet de 19h à 21h30, samedi jour des funérailles à compter de 13h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.