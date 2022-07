GODIN, Gérard



Le 12 juillet 2022, à sa résidence du Lac-Sept-Îles (St-Raymond de Portneuf), où il demeurait depuis qu'il était à sa retraite. Avant, il demeurait à Québec où il travaillait. Il était bien connu au niveau des cinémas. Il est décédé à l'âge de 95 ans et était l'époux de madame Janine Tremblay. Il était le fils de feu monsieur Pierre Godin et de feu madame Flavie Hamel. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses quatre enfants: Jean-Pierre (feu Line Girard - Jacqueline Desjardins), Nicole (Benoit Bolduc), Danielle (Kent Akhurst) et Serge (Lucie Morin). La famille accueillera parents et ami(e)s aule lundi 25 juillet prochain de 19 h à 21 h etde 9 h à 10 h 30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laIl était le frère de feu Ferdinand Godin (feu Gracia Vandal), feu Marguerite Godin (feu Philippe Vandal), feu Joseph-Eugène Godin (feu Eliette Simard), feu Armand Godin (feu Gilberte Massicotte), feu Cécile Godin (feu Dollard Tremblay), feu Marie-Ange Godin (feu Dollard Tremblay), feu Jules Godin (feu Noëlla Fournier), feu Mariette Godin (Rosaire Nadeau) et feu Thérèse Godin (feu Henri Chamberland). Il laisse également dans le deuil plusieurs frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay, famille de son épouse. Il laisse également son ami André Gariépy, ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Madame Tremblay tient à remercier sincèrement tous les intervenants du CLSC de St- Raymond pour les bons soins prodigués à monsieur Godin.