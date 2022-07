BÉLANGER, Jean-Denis



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 11 juillet 2022, est décédé à l'âge de 90 ans et 1 mois, monsieur Jean Denis Bélanger, époux en premières noces de feu dame Rollande Anctil et en secondes noces de dame Denise Bois. Il était le fils de feu Napoléon Bélanger et de feu Yvonne Landry. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s à lale vendredi 22 juillet de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h. Samedi, jour des funérailles, de 12 h à 13 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière de la Montagne. Il laisse dans le deuil son épouse Denise; ses enfants: feu Gaétane, Daniel (Évelyne Juneau), Sylvain (Julie Dionne), Sylvie (François Gagnon); ses petits-enfants: Rémi (Julie Harvey), Pascal, Anne-Marie et Emmanuelle Ouellet (leur père Yves Ouellet), Mathieu Bélanger, William, Joëlle (Alex Chouinard) et Alexis Chouinard; ses arrière-petits-enfants: Christopher, Nathan, Thomas-Evan, Emma-Lee, Axel, Amy, Alice, Adam, Alec. Il était le frère et le beau-frère de: Réjeanne (feu Gérard Kirouac), feu Réal (feu Carmen Guérette, feu Monique (feu Joseph Ouellet), feu Camil (feu Raymonde Anctil), feu Rolland (feu Lise Verreault), feu Yvon (Yvette St-Laurent), feu Yvonne, Gérald (Laurette Dionne), André (feu Gisèle Croteau, Carole Morinville), Marcel (Céline Gagnon), Bertrand (Colette Hudon), Raymond (Gisèle Dionne), Alain (Alvine Harton), Suzanne (Maurice Roy); et de la famille Anctil, il était également le beau-frère de: feu Léopold (Lucille Martel), Marc-Henri (feu Jeanne-D'Arc Pelletier), feu Marcel, Louis-Marie, Cécile (feu Henri Martin), feu Raymonde (feu Camil Bélanger), Maurice, Gilles (feu Raymonde Royer), feu Jean-Yves, Dolorès (feu Michel Roy), Claude (Claire Brillon). Il laisse également dans le deuil sa belle-mère Mme Félicia Lizotte Bois, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de son épouse, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bois. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance au personnel soignant du Centre D'Anjou pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux bénévoles du Centre d'Anjou. Des formulaires seront disponibles au salon.