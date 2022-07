GIRARD, Louisette



À Québec, le 29 juin 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Louisette Girard, épouse de feu Joël Beaudet, fille de feu Louis Girard et feu Yvonne Mahard. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son fils: Louis Beaudet (Renée-Maude Garneau); ses petits-enfants: Joëlle et Maëva Beaudet; ses frères et sœurs: Guy (Francine Prénoveau), feu Julien (Géraldine Gionet), feu Émilien (Raymonde Gravel) et Lorraine (Pierre Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudet: Jean-François (Francine Vézina), feu Pierre (Sylvie Cimon), Carole (Grégoire Goulet), Lyne (Bernard Auger), feu Nicole (Michel Painchaud), ses nombreux et nombreuses amis(es) dont ses " Dames de Cœur "; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents. La famille tient à remercier les premiers répondants venus à son secours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies cardiaque et l'AVC. La famille vous accueillerale vendredi 22 juillet à compter de 19 h ainsi queà compter de 9 h.