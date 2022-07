3e lien: Legault ne craint pas l’inflation

François Legault demeure convaincu que la facture de son projet de tunnel entre Québec et Lévis ne franchira pas la barre des 6,5 milliards $ déjà annoncés, malgré l’inflation qui continue faire grimper les prix de façon généralisée.

Selon les dernières données publiées mercredi par Statistique Canada, l'inflation en juin 2022 a atteint 8,1 % par rapport à l'année précédente, soit la plus forte hausse observée au pays depuis près de 40 ans.

«On est confiant quand même que le budget va pouvoir être respecté», a indiqué le chef caquiste, lorsque questionné à propos des impacts potentiels sur le projet de troisième lien.

Dévoilée à la mi-avril, la dernière mouture du projet de tunnel entre les centres-villes de Québec et de Lévis prévoit une réduction des coûts d’environ 25 % par rapport à la version présentée un an plus tôt, dont la facture atteignait jusqu’à 10 milliards $.

Le montant de 6,5 milliards $ annoncé au printemps n’est cependant qu’une estimation. Les coûts seront précisés «au fur à mesure que les études vont se faire», a rappelé le premier ministre, en marge de l’annonce de deux candidatures, à Montréal (Verdun et Maurice-Richard).

«Il y a un besoin»

Les études en question ne sont pas encore complétées que pour François Legault, la nécessité d’un lien routier additionnel entre Québec et Lévis n’est plus à démontrer.

«C'est clair, pour moi, qu'il y a un besoin», a insisté le chef de la Coalition avenir Québec.

«À Québec, il y a deux ponts entre la Rive-Nord puis la Rive-Sud, a-t-il rappelé. Ces deux ponts-là sont congestionnés, puis on prévoit une augmentation de la population du Grand Québec, qui va faire que le temps d'attente, sur ces deux ponts-là, va être plus long qu'ici, à Montréal, sur Jacques-Cartier ou sur Champlain.»

Non à un 3e pont

À l’approche de la campagne électorale, aux yeux du premier ministre, seule la forme que prendra l'éventuel troisième lien mérite d’être discutée.

«Est-ce que c'est un pont qui détruirait un peu la beauté de Québec et puis de l'île d'Orléans, ou est-ce que c'est un tunnel? Ça, on peut en débattre», a statué M. Legault, en faisant valoir la place occupée par le transport collectif dans son projet.

Sur les deux voies prévues dans chaque direction, une serait réservée aux autobus pendant les heures de pointe, à l'aide d'un système de gestion dynamique des voies.

«Ça va prendre genre 10 minutes au lieu de prendre une trentaine de minutes en passant par les deux ponts, donc c'est une bonne façon aussi d'inciter les gens à utiliser davantage le transport collectif», croit M. Legault.