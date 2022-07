DESLAURIERS, Gérard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père, Gérard Deslauriers, décédé entouré de l'amour de sa famille, aux soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg le 24 juin 2022 à l'âge de 90 ans. Il était le conjoint de Pauline Lefebvre, fils de feu Fabiola Caron et de feu Daniel Deslauriers. Il demeurait à Québec (secteur de Duberger). La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h30 enIl laisse dans le deuil, ses enfants: Denis (Michèle Plante), Sylvie (Daniel Robert), Richard (Cécile Bernard), Céline (Jean Bernard) et Luc. ses petits-enfants: Julien, Rosalie (Louis-Charles Harvey-Collard), Véronique (Vivien Afanglo), Florence, Mélanie (Pier-Yves Genest), Katerine (Jordan Raymond- Robidoux), Stéphanie (Martin Auclair), Joanie (Mathieu Daigle), Laurie (Nina Verge); ainsi que ses arrière-petits-enfants. La mère de ses enfants, Anne-Marie Pelletier, son filleul Guy Brière (Heather Brier), cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg pour les excellents soins prodigués et les marques d'attention, les bénévoles ainsi qu'au Dr Archambault pour son accompagnement. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la fondation du cancer. Des enveloppes de dons seront disponibles sur place lors de la cérémonie ou https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don.