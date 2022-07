NOLIN, Yvette



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 8 juin 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Yvette Nolin, épouse de feu monsieur Robert Lachance, fille de feu Cécile Godbout et de feu Émile Nolin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléancesà 13 h,Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Claudine Robitaille) et Gisèle (Steve Corriveau); ses petites-filles: Catherine et Dorothy (Etienne Jalbert); son filleul Guy Picard; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Roger (feu Florence Paré, feu Rita Vézina), feu Wilfrid (feu Jacqueline Guillot), Gilles (Jeannette Savard, feu Madeleine Beaulieu), feu Jean-Marie (Françoise Beaulieu), feu Pauline (René Laberge, feu André Châtigny), feu Jean-Guy (feu Carmen Séguin), feu André (feu Lorette Grenier, Jacqueline Lachance), feu Benoît (feu Claire Grenier, feu Aline Beaulieu) et de Denise (Lucien Ferland). Elle était également la belle-sœur de Madelaine Lachance (feu Roland Picard) et de feu Henri-Paul Lachance (Madeleine Vachon). Sincères remerciements à l'équipe du Manoir du Château de Château-Richer notamment madame Lisette Caron ainsi qu'à l'équipe de la Résidence Aviva de Sainte-Foy, particulièrement à mesdames Nancy Brisson, Évelyne LePortugais, Valérie Nolin, Marie-Claude Gagnon et Pascale Berger pour les bons soins prodigués. Remerciements également à l'aumônier de l'Hôpital Laval, Jean-Marc Fournier, pour son support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, tél.: 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.