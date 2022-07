POIRIER, Rodrigue



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 7 juin 2022, à l'âge de 79 ans et 7 mois, est décédé monsieur Rodrigue Poirier, fils de feu dame Alma Dionne et de feu monsieur Urbain Poirier. Originaire de Kénogami, il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa sœur Carmen et ses frères: Guy (Nicole Turcotte), Claude, Réjean et Alain (Sylvie Turcotte); ainsi que 12 neveux et nièces vivant au Québec et 3 nièces vivant en Californie. Nous remercions les membres du personnel du CLSC de Sainte-Foy et ceux du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et leur empathie et pour la qualité des soins qu'ils ont prodigués à notre frère. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 13 h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille.