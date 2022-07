ROBITAILLE DESCARREAUX Éric

ROBITAILLE DESCARREAUX

Après un très long combat contre la maladie, à son domicile, le 20 juin 2022, à l'âge de 39 ans et 5 mois, est décédé monsieur Éric Robitaille Descarreaux, conjoint de madame Annie Nolin, fils de madame Louise Robitaille et de monsieur Pierre Descarreaux. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation de ses cendres se fera entouré de sa famille proche à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses parents: Pierre Descarreaux et Louise Robitaille; sa conjointe: Annie Nolin; ses merveilleux enfants: Zachary (9 ans) et Élyanne (4 ans); ses grands-parents: feu Paul-Henri Robitaille (Lise Couture Robitaille), feu Roger Descarreaux (feu Thérèse Boulet); ses beaux-parents: Yvon Nolin (Lise Desbiens). Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes: Michel Robitaille (France Pelletier), Gilles Descarreaux (Francine Maranda), Nicole Descarreaux (Michel Moisan), Ginette Descarreaux (feu Gilles Lachance), feu Jean Descarreaux (Linda Pépin), Yves Descarreaux (Jacqueline Nadeau); son parrain et sa marraine: Jacques Robitaille et Gisèle Couture Robitaille; sa filleule Carolane Moisan; ses cousins et cousines: Joanie Robitaille (Philippe Laroque), Vanessa Robitaille (Jake Smalley), Guy Descarreaux (Marie-Josée Vallière), Danny Descarreaux (Caroline Doyon), Nicolas Moisan (Kim Faucher), Michaël Lachance, Brian Lachance (Marie-Christine Rodrigue), Kevin Lachance (Arianne Hayfield Dumont), Krystel Descarreaux, Jean-François Angers, Sébastien Angers, Michel Angers (Sonia Simard); ainsi que plusieurs autres parents et de très nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier du plus profond de son cœur l'excellent Dr Vincent Laroche, médecin spécialiste en hématologie à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, qui a toujours cru en lui et gardait espoir de pouvoir le guérir, Patrice Montreuil pour son écoute tout au long de sa maladie, les infirmiers(ères) au 3e étage en hématologie ainsi que les infirmières en oncologie/photophérèse pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Greffe de la Moelle Osseuse de l'Est du Québec (FGMOEQ). Des formulaires seront disponibles sur place.