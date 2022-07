CORBEIL, Jeannette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 juillet 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Jeannette Corbeil, fille de feu monsieur Joseph Alexis Corbeil et de feu madame Fridoline Sénécal. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Félice (Adams), Denis, Michel (Linda), Guilda (Raymond), Sylvie et Éric (Julie); ses petits-enfants: Félix Jr, Vanessa, Joannie, Keaven, Jessika, Christina, Mathieu, Frédéric, Annabella et Enzo; ses arrière-petits-enfants; sa sœur madame Dora; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu, particulièrement l'infirmière Marie-Claude pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 14 h.