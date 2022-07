BONNEVILLE, Gertrude Gilbert



À son domicile, le 12 juillet 2022, à l'âge de 86 ans est décédée Mme Gertrude Gilbert, épouse de feu M. Eugène Bonneville et fille de M. Émile Gilbert et Mme Blanche Grondin de Saint-Joseph. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule mardi 26 juillet 2022 de 19h à 21h, le mercredi 27 juillet 2022 de 9h à 10h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Geneviève Pouliot) et Louis (Valérie Lachance); ses petits-fils: Olivier et Philippe ainsi que leur mère Marie-Noëlle Sylvain; ses frères et ses sœurs: feu Marie-Claire (feu Philippe-Albert Lessard), feu Anne-Marie (feu Patrick Poulin), Laurence (feu Patrick Poulin), feu Cécile (feu Georges-Henri Roy), feu Gérard (Alexandra Lessard), feu Carmelle (feu Robert Nadeau), Fernande (feu Benoit Giguère), Jeannine (Jean-Louis Bonneville); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Maria (feu Jean-Baptiste Dubreuil), feu Antoinette (feu Origène Simard), feu Éva (feu Paul-Eugène Gagnon), feu Noëlla (feu Alexandre Nolet), feu Maurice (feu Jeanne-D'Arc Labbé), feu Alexandre (feu Françoise Savoie), Émilienne (feu Marcel Sévigny), feu Raymond (Pauline Faucher). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. André et Louis tiennent à remercier le Dr Yvan Mathieu et le personnel traitant du CLSC de Sainte-Marie pour leurs bons soins prodigués ainsi que l'ensemble du personnel du Château Ste-Marie pour leur grand dévouement. Dons suggérés : La Fondation Le Crépuscule, https://www.lecrepuscule.ca/faire-un-don ou à La Paroisse Sainte-Mère de Jésus (Fabrique de Ste-Marie) https://smdj.ca/financement-cva