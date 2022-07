MARCOUX, Lorraine Turgeon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 juillet 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Lorraine Turgeon, épouse de monsieur Antoine Marcoux. Elle demeurait à Beaumont. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Stéphane (Geneviève Lapointe) et Éric (Annick Couture); ses petits-enfants: Jérémy Marcoux (Ariane Fiset) et Ariane Marcoux-Daigle; ses petits-enfants par alliance; ses frères et soeurs: Yvon (Louise Robitaille), Réjeanne (Julien Beaupré), Diane (Lucien Bourget), Céline (André Samson), Gérald (Hélène Samson), Jean-Guy (Lise Lachance) et Francine (Patrice Gagnon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marcoux: feu Marie-Anne, feu Jeannette (feu Lionel Labbé), feu Fernand (feu Carmen Allard), feu Paul-Émile (Jeannine Boucher), Henri, Rolland (Antoinette Bourdages), feu Lucien (feu Lorraine Deshaies), Gabrielle, Rodrigue, Béatrice, Jean-Marie (feu Colette Pelletier), Gérard (feu Louisette Bourgoin), Rosaire (Hélène Lavallée), Jacqueline (Michel Ratté), Imelda et Arthur (Marie-Marthe Dubé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux docteures Cathie Sanfaçon, Kathleen Lemieux et Émilie Boucher de même qu'au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera aule vendredi 22 juillet de 19 h à 21 h 30 et le samedi 23 juillet à compter de 10 h.