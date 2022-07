FRENETTE, Jacqueline Morissette



À l'hôpital régional de Portneuf, le 27 juin 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Jacqueline Morissette. Elle était une mère aimante et généreuse, elle nous manquera beaucoup. Elle est allée rejoindre son époux monsieur Jules-Henri Frenette et ses parents monsieur Arthur Morissette et madame Yvonne Piché. Elle demeurait à Portneuf. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Morissette laisse dans le deuil ses enfants: Line (Josée Fafard), Alain (Sylvie Huard) et Doris (Serge Paquin); ses petits-enfants: feu Alexandre, Guillaume (Vanessa Tremblay), Caroline (Mathieu Drapeau-Perreault) et Marie-Ève (Jonathan Link); ses arrière-petits-fils: Thomas, Nathan, William et Noah. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Marie-Paule (feu Charles Fournier), feu Yvette (feu Jean-Guy Marcotte), feu René (Jacqueline Bédard), feu Marcel (Camille Alain), feu Jean-Jules (Solange Renaud), feu Jeannette (feu Raymond Naud), Madeleine, Louise (feu Robert Brière); feu Louise Frenette (feu Appolinaire Marcotte), feu Jacques (feu Yolande Germain, feu Hélène Marcotte), feu Pierrette (feu Maurice Duval), Jean-Luc (Madeleine Julien), feu Jean-Marc (Agathe Boivin), Micheline (Ernest Girard), Germaine (feu Jean-Guy Cloutier), Germain, Michel (Normande Fiset), Marcel (Monique Dusseault), Thérèse (feu Clément Plamondon, feu Jean-Guy Morissette), Charlotte (Yvon Bédard), feu Jean-Charles (feu Annette Julien), feu Paul-Philippe (feu Gaby Delage), feu Gemma, feu Guy (feu Marcelle Lemay). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf ainsi qu'à Jessie Marois infirmière du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca