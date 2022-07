LAMONDE, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juillet 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André Lamonde, époux de madame Claire Le Houillier, fils de feu Jules Lamonde et de feu Marguerite Dixon. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Rachelle Danylo) et Marie-Andrée (Michael McIntyre); son petit-fils Zachary Lamonde; ses frères: feu Pierre (Michèle Bilodeau), feu Robert et feu Jean; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lehouillier; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux amis chers qui ont été présents jusqu'à la fin: Lisa et Yves Bernier; André Samson et Céline Bisson; Marc-André Lehouillier et Chantal Bilodeau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du sein du Québec.La famille vous accueillera auà compter de 11h.