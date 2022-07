MOREAU, Sylvain



En ce 12 juillet 2022, une personne d'exception nous a quittés. Sylvain a perdu son combat contre le cancer; il a été un guerrier jusqu'à la fin. Il est parti, entouré de l'amour de sa famille, à sa résidence de Saint-Apollinaire comme il le souhaitait. Il était le fils d'Annette Dubois et de Rosario Moreau de Saint-Flavien.Outre ses parents, il laisse dans le deuil son épouse Sylvie Lemelin; ses enfants : Sandra Brulotte Moreau (Mathieu Turcotte) et Carl Brulotte Moreau (Jessica Poulin); ses petits-fils : Samuel Turcotte, Alexis Turcotte et Gabriel Brulotte Moreau ainsi que ses beaux-petits-fils : Maxime et Mickael Chamberland. Sont également affectés, ses frères : Normand (Denise Castonguay), Paulin (Louise Bouffard), Clément (Sylvie L'Italien), Denis (Chantal Martineau), Claude (Lyne Sanchagrin) et Ghyslain; ses beaux-parents : Gisèle Tremblay et André Lemelin; ses belles-sœurs : Brigitte Lemelin (Marc Thibault) et Caroline Brunelle (Mario Basque); sa tante Marguerite Dubois et plusieurs tantes, oncles, neveux et nièces ainsi que des ami(e)s et collègues. La famille apprécierait que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Fondation québécoise du cancer plutôt que l'envoi de fleurs, 2375, avenue de Vitré, Québec (QC) G1J 5B3, téléphone : 418 657-5334.https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-donNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.