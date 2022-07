FRENETTE, Clément



À l'hôpital Saint-François-d'Assise, le 28 juin 2022, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédé monsieur Clément Frenette, retraité du RTC, conjoint de madame Jocelyne Morency, fils de feu monsieur Daniel Frenette et de feu madame Jeanne d'Arc Germain. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13 h 30,et de là, au cimetière de Saint-Basile. Monsieur Frenette laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses frères et ses belles-soeurs: feu Claude, Roland (Laurianne Germain), feu Gilles (Diane Fontaine), Marcel (Andrée Gagné), Normand (Diane Bureau), Michel (Lyne Plamondon), Roger (Jocelyne Dussault), Pierre (Henriette Germain); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morency: Jean-Guy (feu Nicole Simard), Georgette, Yvon (feu Nöella Paquet), feu Rosaire (Hélène Duchesne), Donald, Bertrand (Sylvie Goulet), Germain, Marthe (Mario Potvin) et Fernand. Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces: Réjean, Stéphane, Éric, Jean, Simon, Joana, Yan, feu Keven, Sylvie et Nancy; ainsi que plusieurs cousin(e)s, et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org