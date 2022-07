BRIÈRE, Gérard



À l'hôpital régional de Portneuf, le 19 juin 2022, à l'âge de 74 ans et 2 mois, est décédé, subitement, monsieur Gérard Brière époux de dame Eliane Derome; fils de feu monsieur Arthur Brière et de feu dame Annette Lamothe. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Brière laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Frédérik et Dominique (Eric Munro). Il était le frère et le beau-frère de: feu Jean-Paul, Jeannine (feu Clément Genest), feu Claudette (feu Julien Alain), feu Marc (Micheline Jobin, René Duguay), feu André (feu Huguette Bédard), Ghislain (Evelyne Langlais), feu Lucette (Jean-Claude Noreau), Denise (Robert Rivard), Johanne; Jacques Derome (Marie-Anne Guild), Georgie, feu Clément, André (Lucie Filion), Martine (Michel-Yves Germain), Jacynthe, feu Louise et Jean; sa filleule Andrée-Anne Richard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à partir de 9h, à la. L'urne sera déposée auVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'avc, 261-4715, avenue des Replats, Québec, Qc. G2J 1B8 Tél.: 1-888-473-4636 ou 418-682-8214