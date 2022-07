BEAUDOIN, Jeannine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 juillet 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jeannine Beaudoin, épouse de feu Louis Marie Guillemette, fille de feu Théophile Beaudoin et feu Marie-Ange Laliberté. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils: Yves (Ginette plante) et Dany Guillemette (Martine Plante); ses petits-enfants: Louis (Liane Turgeon), Pierre Paul (Maryline Tremblay), Sarah (Frédéric Lemoyne), Samuel et Joanie Guillemette (Alex Breton): ses arrière- petits-enfants: Rafaëlle, Lionève, Léa Rose, Marguerite, Arthur, Élliott, Margot, Louis et Émile, son ami: François Desroches; son frère et sa soeur: feu Rose-Hélène (feu Rosaire Bégin) et feu Charles-Henri (Jeanne Brochu); ses belles-soeurs: Jeanne Brochu, Simonne Guillemette et Yollande Fortier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Dans la famille Guillemette, elle est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-soeurs: Claire, Lucien, Rosaire, Jeanne, Victor, Lorenzo, Clément, Irène, Alma et Cécile. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Isidore ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera en l'église de Saint-Isidore, 160, rue Sainte-Geneviève, G0S 2S0, Saint-Isidore,à compter de 9 h.