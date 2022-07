CÔTÉ, Roger



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 1er juillet 2022, à l'aube de ses 91 ans, est décédé monsieur Roger Côté, époux de madame Ghislaine Richard, fils de feu madame Marguerite Grenier et de feu monsieur Grégoire Côté. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h 30.Les cendres seront déposées au Mausolée du Cimetière St Charles. Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine Richard; ses enfants: Sylvain (Caroline Riverin) et Caroline (Michel Déry); ses petits-enfants: Maxime et Pénélope (Xavier Vanasse); son frère feu Paul-André (Jeannine Vézina), sa soeur feu Françoise (Paul-Henri Dumont); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Richard: feu Eugène (feu Ghislaine Lamontagne), feu Diane (feu Jacques Coulombe), Henri-Paul (Marie Lévesque), Michel (Paulette tardif), Nicole (Raynald Plante), Monique (Gérard Côté), Martine (feu Denis St-Hilaire), Linda (Marcel Samson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Tél. 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.