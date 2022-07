GOURGUES, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 juin 2022, entouré de la présence rassurante de ses quatre enfants, nous a quittés monsieur Jacques Gourgues. Il était l'époux de feu Rachel Cadrin.Pour garder son souvenir, il peut compter sur ses enfants: Alain (Isabelle Leclerc), Marie-France (Pierre Brochu), Simon (Line Tougas) et Dominic (Karine Charest); ses petits-enfants: Évelyne, Florence, Camille, Anne-Marie, Charles, Frédérique et Émile; ses frères et sœurs: Henriette (Gilles-Noël Pouliot), Michel, Jules-Henri, Madeleine (Pierre Picard), Janine, feu Laurent, Benoît et Guylaine (Vincent Mercier); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Lucille (feu Robert Dubreuil), Denis, Gaston (Pauline Thériault), Hélène (Jacques Ringuet), Camille (Denise Gervais), Thérèse et Raymond (Jacinthe Vigneault). Il laisse également dans le deuil neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 29 juillet 2022 de 14h à 16h et de 18h30 à 21h, de même que le samedi 30 juillet 2022 de 9h à 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188 Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place. Vous pouvez également faire un don en ligne pour Secours Tiers-Monde sur leur site web : https://www.secourstiersmonde.org/dons/