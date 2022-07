CHABOT, Louis de Gonzague



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 30 juin 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Louis de Gonzague Chabot, époux de dame Corinne Blouin et fils de feu monsieur Bernard Chabot et de feu dame Leonilda Morin. Natif de Saint- Laurent-de-l'Île-d'Orléans, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Corinne Blouin; ses enfants: André (Dany Laverdière) et Martin; ses petits-enfants: Raphaël et Rosalie; son frère Robert (Lucienne Blouin); ses beaux-frères et belles-sœurs: André Godin (Denise Blouin) et André Dufour (feu Louise Blouin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs: Gérard (Marguerite Vézina), Bernard (Marie-Claire Pouliot), Henri (Gisèle Laliberté), Alphonse (Pauline Blouin), Mathurin, Raymond, Paul-Émile (Madeleine Blouin), Yvon (Denise Ferland), Jean-Charles (Lucette Blouin), Marguerite (Camille Mercier), Rose (Charles Plante), Thérèse (Roberto Bellanté), Rollande (Bernard Moreau) et Joseph (Georgette Thivierge); ses beaux-frères et belles-sœurs : Germaine (Ovila Labbé), Philippe (Alma Dufour), Jean-Marie (Juliette Coulombe) Rita (Hervé Lapointe), Annette (Ovila Gosselin), Paula (Lucien Gignac), Nicolas (Solange Turcotte), Marcelle et Lucien (Marie-Paule Turcotte). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.