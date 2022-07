CARDINAL, Alain



" Mes ailes étaient prêtes, mais mon cœur ne l'était pas. " Notre décès est la seule expérience de notre vie que l'on ne peut se servir par la suite. Alain est parti pour son grand voyage avec beaucoup de courage.À son domicile, le 7 juin 2022, à l'âge de 65 ans et 10 mois, est décédé monsieur Alain Cardinal, conjoint de dame Pascale Boucher, fils de feu Charles-Arthur Cardinal et de feu Thérèse Bégin. Il demeurait à Québec (arrondissement Sainte-Foy).La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il dans le deuil, outre sa conjointe Pascale; sa fille Nancy Deveau (Réjean Godin); son frère et ses sœurs: Gilles (Martine Robitaille), Francine, Chantal, Line (Jean-François Bélanger) et Diane (Luc Nabelsi); son beau-frère Guy (Manon Côté) et sa belle-sœur Suzanne; la fille de sa conjointe Mylène Boucher; ses neveux et nièces : Billy, Keven, Laurie-Ève, Océane et Kelyanne; ainsi que de nombreux ami(e)s et connaissances dans le monde de l'automobile. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence, des soins intensifs et des soins ambulatoires du CHU de Québec, particulièrement le Dr Alexandre Lafleur et Dr Hélène Seney pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org